As medidas integram um plano mais amplo da prefeitura, voltado ao atendimento de demandas urgentes

De acordo com informações da Prefeitura de Rio Branco, o prefeito Alysson Bestene visitou, nesta quarta-feira (22), comunidades do residencial Angico e áreas próximas, como o bairro Novo Eldorado, para avaliar as condições de infraestrutura e identificar demandas prioritárias para intervenção.

“Estamos aqui conhecendo a realidade, vendo de perto o que a prefeitura vai poder fazer já nesse início. Temos buscado ouvir as lideranças, verificar a situação in loco e entender muito da realidade que as comunidades têm passado”, afirma o prefeito a destacar a importância do contato com os moradores para compreender as demandas urgentes.

Acompanhado de secretários e equipe técnica, o prefeito informou que as primeiras ações serão voltadas à limpeza urbana, com retirada de entulhos e manutenção das vias. As áreas também serão incluídas no programa “Prefeitura nas Ruas”, com execução da operação tapa-buraco e intensificação dos serviços ao longo do verão.

Bestene destacou ainda os desafios estruturais enfrentados por Rio Branco e afirmou que o avanço nas melhorias depende de união, esforço conjunto e compromisso com a população que mais precisa. O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, informou que, após a visita técnica, as ações já começaram a ser organizadas. Segundo ele, os bairros Angico e Novo Eldorado foram incluídos no planejamento da pasta para receber mutirões de limpeza, serviços de roçagem e retirada de entulhos.

O gestor também reforçou a importância da colaboração da população, orientando os moradores a não descartarem lixo em locais inadequados e destacando que a secretaria mantém atendimento contínuo para atuar em parceria com a comunidade.

Após a fase inicial de limpeza, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) seguirá com as ações por meio de avaliações técnicas. Segundo o diretor Abdel Derze, será realizado um diagnóstico detalhado das demandas da região.

“Logo após a limpeza, a equipe técnica da Emurb vai realizar um diagnóstico completo, principalmente para a operação tapa-buraco e recuperação do sistema de drenagem, que está bastante deteriorado”, afirmou Derze.

As medidas integram um plano mais amplo da prefeitura, voltado ao atendimento de demandas urgentes e à melhoria da infraestrutura urbana em diversas áreas da cidade.