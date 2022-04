PRF apreende mais de 10 mil maços de cigarros contrabandeados no interior do AC

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) apreendeu nesta quarta-feira (20) mais de 10 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-317, no município de Senador Guiomard, no interior do estado.

A apreensão ocorreu logo de manhã cedo, quando os agentes ordenaram a parada de um veículo. Com a posterior revista no interior do carro, foram encontrados cerca de 10.050 maços de cigarros de origem estrangeira.

Após a revista, os produtos e o carro foram apreendidos e levados à Polícia Federal em conjunto com o motorista, para que as devidas providências fossem tomadas.