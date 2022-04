PRF localiza 33 kg de drogas escondidas no interior de um veículo no Buujari

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde de hoje, 33 kg de drogas que estavam escondidas em um compartimento num veículo.

Os policiais estavam em ronda no km 167 da BR 364, no município de Bujari/AC, quando abordaram um veículo Fiat Strada que seguia com destino a Rio Branco. O motorista, que estava com a CNH vencida desde novembro de 2016, não soube informar o motivo da viagem e o destino final.

A equipe decidiu encaminhar o veículo para a Unidade Operacional da PRF, em Rio Branco, para realizar uma vistoria. Foi, então, encontrado um compartimento oculto na lateral da caçamba onde estavam escondidos 31 embalagens contendo 22,6 kg de pasta base e 10,4 kg de cocaína.

O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal, em Rio Branco.