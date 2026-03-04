04/03/2026
No Acre, prefeitura convoca aprovados para contratação temporária na Assistência Social

Candidatos têm três dias para apresentar documentos e assinar contrato na sede da prefeitura

O período total do contrato pode chegar a 24 meses/Foto: Reprodução

A prefeitura de Bujari iniciou a convocação de candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para contratação temporária nas áreas de Assistência Social e Saúde. Os selecionados devem comparecer já a partir desta quarta-feira (4) para entregar a documentação e garantir a vaga, segundo divulgação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4).

A chamada faz parte do edital nº 004/2025 e prevê reforço no quadro funcional da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS). Estão sendo convocados candidatos para os cargos de assistente social e nutricionista.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura reajusta piso dos professores e atualiza plano de carreira da educação; veja os valores

A entrega da documentação ocorre entre os dias 4 e 6 de março, das 8h às 12h, na sede da Prefeitura de Bujari, localizada na Rua José Acrísio de Melo e Silva, nº 10, bairro Cerâmica.

Os candidatos devem apresentar uma lista extensa de documentos, incluindo RG, CPF, título de eleitor, certidões negativas, comprovante de residência, conta na Caixa Econômica Federal, além de atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

A convocação foi assinada pelo prefeito João Edvaldo Teles de Lima e pela secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Nayara Cristina Maciel Cardoso da Mota. A contratação é por tempo determinado e integra o reforço das equipes técnicas que atuam diretamente nos serviços de assistência e atendimento à população do município.

VEJA OS APROVADOS:

