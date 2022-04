Quanto vale o AC? Saiba quanto custaria o território acreano com base em cálculo do Governo Federal

Há mais de 100 anos, o Brasil e a Bolívia travavam uma disputa pelo território onde hoje é o estado do Acre e quando chegou ao fim, com o Tratado de Petrópolis em 1903, o Brasil precisou pagar uma quantia ao país vizinho, pelo território acreano. Algumas dúvidas cercam o valor que o Brasil precisaria desembolsar, algumas pessoas dizem que foi um cavalo e outras dizem que foi uma grande quantia em libras esterlinas.

O Brasil precisou, não somente pagar 2 milhões de libras esterlinas na época (equivalente a cerca de R$1 bilhão nos dias de hoje), como também teve que construir a estrada de ferro Madeira Mamoré para facilitar o escoamento das exportações da Bolívia, além de ceder uma área maior que 2.000 km² para o país vizinho.

Contudo, com o primeiro centenário da anexação, o então chefe do departamento de história da Universidade Federal do Acre (Ufac), o pesquisador Gérson Albuquerque, disse em entrevista à Folha que a dívida nunca foi paga pelo Brasil.

O valor do território acreano vendido ao Brasil veio à tona mais uma vez após um cálculo do Governo Federal que estipulou em R$10 mil o valor patrimonial do arquipélago de Fernando de Noronha. O preço apareceu em meio a diversos papéis apresentados pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 24 de março, quando recorreu no processo na tentativa de federalizar o território do arquipélago, que hoje pertence ao estado de Pernambuco.

É possível estipular um valor de um território?

Segundo informações do UOL, o professor de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Eber Marzulo, afirma que é possível estipular um valor para um território, mas devem ser consideradas algumas característica do local, para que seja agregado ao valor, como o potencial produtivo da terra, proximidade com rios ou cursos d’água e estradas, ter solo potente, condições geográficas que diferenciam de outros territórios, recursos hídricos abundantes e uma boa área de pastagem e para produção de proteína animal.