Quarta maior bancada da Câmara e legenda número um do Senado, PSD quer eleger Petecão e mais três governadores

Fechando a janela com 46 deputados federais, o que faz do partido a quarta maior bancada da Câmara, e 12 senadores, maior do Senado empatado com o MDB, o PSD de Sérgio Petecão teve meta ousada revelada pelo Valor Econômico: ampliar para seis o número de governadores nestas eleições. Atualmente, o partido tem comandantes no Executivo de Paraná e Sergipe.

Na lista de estados que o partido ambiciona uma tomada de poder, constam os seguintes nomes: Acre, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas, Maranhão, São Paulo e Rio. Dentro do plano de retomada de poder, o principal percalço está a escolha de um postulante à República – ou apoio certeiro a um dos já postulados. Kassab, presidente nacional da sigla, e o presidenciável Lula já conversaram tempos atrás – mas isso não agradaria uma ala do partido. Ala esta que contém o senador acreano Petecão.

O partido encontra dificuldades em achar nome próprio para brigar pela República, após a desistência de Rodrigo Pacheco. Seria uma importante posição marcada. Com boas chances de brigar nas eleições das mesas na Câmara e Senado num próximo ano, o PSD espera ter a mesma força nessas eleições. Um popular Petecão agradece.

Análise

Para entrar nas vagas da Aleac e Câmara Federal, o mínimo que qualquer postulante precisa ter: em relação ao quociente eleitoral, os candidatos precisam tirar 20% dos votos do quociente. Sem isso, nem pensar. Exemplo: deputado federal: cerca de 10 mil votos. Deputado estadual: cerca de 4 mil votos. Análise do competente professor Coêlho, o melhor consultor político do Acre.

Análise²

Ainda de acordo com o professor Coêlho, o campo para federal é mais abrangente que para deputado estadual. “Tem mais candidatos, e o eleitor tem mais compromissos”. Fica registrada a dica de quem entende do assunto.

Silêncio

O silêncio que ecoa da região do Vale do Juruá é ensurdecedor. De acordo com fontes minhas que ali residem, os elegíveis estão reflexivos a respeito das fichas de filiações que assinaram. Será que o cheque veio sem fundo?

Silêncio²

O único que contrapõe o silêncio vindo dali é o jovem – e agora pedetista – Ralph Fernandes. Buscando uma cadeira de federal pelo partido, Ralph é só alegria com a nova casa. A legenda acredita que Ralph possa ser a grata surpresa vinda daquelas bandas.

Vice

O assunto vice entrou em pauta em outras composições, como a chapa de Petecão. Até agora, nada vazado. Mara Rocha pelo MDB convidou Vanda Milani e Mailza Gomes. Tem mais conversas programadas.

Sonho de Jéssica

“Meu sonho era ser candidata ao Senado com apoio do governador Gladson Cameli, não apenas por ele ser meu primo e do Juruá, mas pelo fato de o MDB, meu partido, ter ajudado a construir o atual governo e apoiado ele até aqui”. Da deputada federal e pré-candidata ao Senado Jéssica Sales (MDB-AC) em entrevista ao apresentador Antônio Muniz, no Entrevista da Tarde.

Operação Convence Antonia

Sem Jéssica na disputa pela Câmara Federal, uma ala do MDB dispensa todos os esforços imaginados para convencer a deputada estadual Antônia Sales a disputar vaga na chapa. Com o ‘sim’ de Antonia, o partido poderia pensar em eleger dois.

Meio mundo

Enquanto a Operação Convence Antonia não dá frutos dentro do MDB, Keiliane Cordeito corre meio mundo para garantir o apoio da região. É tida como favorita – ou uma das. Disputa pelo Republicanos, que tem chapa de federal apontada pelos amantes da política como a melhor destas eleições.

Gladson Cameli

Na Escola João Paulo II, segunda (11) pela manhã, a garotada não hesitou em correr ao ver Gladson Cameli. Vai ser difícil suceder o governador. Ele quebrou todos os protocolos.

Gladson Cameli²

Com número de telefone tido por toda a imprensa, jeito de conduzir o governo, forma como se porta e, logicamente, tudo isso aliado ao seu elogiado trabalho, é um dos governadores mais marcantes em atividade no país.