Rede estadual: Ano letivo 2022 é iniciado em todas as Escolas da zona urbana de Sena Madureira

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação já iniciou em Sena Madureira o ano letivo 2022 em todas as escolas da zona urbana. Na semana passada, as aulas tinham começado em três unidades de ensino. Já nesta segunda-feira (25), o cronograma foi preenchido com o início das aulas no Dom Júlio Mattioli (Ensino Médio), Instituto Santa Juliana e Assis Vasconcelos (anexo da Raimundo Hermínio de Melo).

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE em Sena Madureira, todas as providências foram tomadas no sentido de viabilizar o início das aulas. “Graças a Deus, todas as escolas da zona urbana já estão com as aulas iniciadas. Além disso, começamos também nas escolas Charles Santos, Comunitária II e Anjo da guarda que ficam bem próximas ao município. Nosso agradecimento ao governo do Estado por todo o apoio nos dado bem como ao nosso deputado Gehlen Diniz que sempre vem nos apoiando nesse sentido”, frisou.

Ela também falou de suas perspectivas para este ano. “Diferente de 2020 e 2021, agora temos aulas presenciais. A nossa expectativa é das melhores e vamos continuar trabalhando em parceria com as escolas, com a comunidade para que possamos ter êxito. Que nossos estudantes aproveitem ao máximo, visto que, a educação muda a vida das pessoas”, salientou.

Em Sena Madureira, fazem parte da rede estadual (zona urbana), as escolas: Dom Júlio Mattioli, Instituto Santa Juliana, Fontenele de Castro, Assis Vasconcelos e Raimundo Magalhães.