Reportagem da Folha de SP coloca Acre no ranking das passagens aéreas mais caras do país

O jornal Folha de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (18) um levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre o preço médio das tarifas de voos com origem nos aeroportos de todos os estados do Brasil.

O balanço levou em consideração o período de janeiro de 2022.

De acordo com os dados, o Acre tem a segunda maior tarifa média, no valor de R$ 766,44, ficando atrás de Roraima, que está em primeiro lugar com R$ 833,44.

São Paulo assumiu a terceira posição, com R$ 421,67. Logo atrás, apareceram Amapá e Distrito Federal, com R$ 403,62 e R$ 362,58, respectivamente.

Bancada federal deve reunir com empresas aéreas por preço de passagens e caso vai parar no Procon

Nesta segunda-feira, o deputado federal Alan Rick enviou um documento ao senador Sérgio Petecão solicitando uma reunião urgente da bancada federal acreana, em Brasília, com as empresas GOL e Latam e o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas para tratar dos altos preços das passagens para o Acre.

A notícia foi dada pelo vereador Emerson Jarude, que na última semana denunciou que os acreanos estão pagando mais de R$ 6 mil para sair do Acre a Brasília.

A reunião deve ocorrer nesta semana.