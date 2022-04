Representantes da pecuária acreana agradecem governador Gladson Cameli por aprovação de lei para o setor

Reconhecendo os avanços na pecuária do Acre durante a gestão do governador Gladson Cameli, a Federação da Agricultura e Pecuária (Faeac) emitiu uma nota agradecendo o Estado pela aprovação da Lei estadual nº 3.938, que estabelece critérios para a redução do ICMS nas transações interestaduais de bovinos.

A lei permite que os produtores exportem bezerros para os estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com redução de 66,67% da base de cálculo, o que resulta na carga tributária de 4%.

A medida visa a sustentação dos preços dos bezerros, tornando a pecuária do estado mais competitiva.

A nota, assinada pelo presidente Assuero Veronez, destaca que o excesso de oferta e os elevados custos sobre a comercialização estavam gerando uma grave crise no setor, tendo em vista que a comercialização de bezerros se concentra nos pequenos produtores.

“A Federação da Agricultura e Pecuária vem a público manifestar a sua gratidão ao governador Gladson Cameli pelo atendimento de demanda importante dos pecuaristas acreanos, pequenos, médios e grandes”, diz a nota.