Rio Branco está entre as capitais que menos consomem bebida alcóolica no Brasil, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde, através da Vigitel, que compõe o sistema de Vigilância de Fatores de Risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), divulgou um levantamento referente ao ano de 2021, em que aponta que Rio Branco está entre as capitais que menos consomem bebida alcoólica de forma abusiva.

A pesquisa caracteriza consumo de bebida alcoólica de forma abusiva como ingestão de quatro ou mais doses para mulheres e cinco ou mais doses para homens, em uma mesma ocasião em relação aos últimos 30 dias anteriores à data da pesquisa.

Rio Branco aparece com 13,7%, ficando atrás apenas de Porto Alegre (RS), com 12,8%, e Maceió (AL), com 13,2% no total.

Já no consumo entre o público feminino, a porcentagem dos rio-branquenses é ainda menor, com 10,2% e, entre os homens, a porcentagem sobe para 17,4%, mas se mantém entre as menores do Brasil, junto com Porto Alegre (15,6%) e Maceió (19,0%).