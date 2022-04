Roberto da Princesinha reclama da insegurança no Centro de Rio Branco: “Entregue à criminalidade”

O empresário Roberto, proprietário do A Princesinha, um dos mais tradicionais restaurantes de Rio Brando, disparou alguns áudios no WhatsApp onde reclamou da criminalidade no Centro de Rio Branco. Segundo o empresário, a localidade está entregue à criminalidade e foi abandonada pela Polícia Militar, que deixou de fazer rondas.

“A Polícia Militar abandonou o Centro da cidade. A situação aqui está entregue aos vândalos e quando a gente liga para o 190, a viatura demora duas horas para passar e quando passa. A Polícia Militar entregou o Centro para os vândalos, marginais e ladrões, tá tudo fácil (para eles), duro está para o empresário trabalhar. As pessoas desmancham os prédios no Centro da cidade e ninguém faz nada”, afirma.

Roberto diz também que quando liga no 190, número de emergência para atendimento da polícia, não tem resposta satisfatória e nem são tomadas medidas efetivas.

“A pessoa atende e bota 200 mil dificuldades, dizendo que vai ver se alguém pode ir. Pode ir não, meu amigo, vocês são pagos para isso, quando a gente ligar tem que ter pelo menos respeito com o empresário”, diz.

O empresário continua a reclamação lembrando que seu empreendimento está localizado no ‘coração de Rio Branco’, em frente à Catedral, ao Fórum e próximo ao Palácio Rio Branco e Assembleia Legislativa, e ainda assim, “está abandonado, entregue aos vândalos, os quiosques que as pessoas trabalhavam aqui, hoje é moradia de pilantras, marginais que estão aqui. E para completar, colocaram o Centro Pop, aí pronto, o negócio ficou bom para a marginalidade e nós empresários que temos que estar pagando segurança e isso e aquilo, então peço às autoridades, secretário de Segurança, governador, prefeito da Capital, se unam para resolver a situação, pois do jeito que tá não dá”, finaliza.

Nossa reportagem aguarda posicionamento da Polícia Militar a respeito do caso.