Rodovias do Acre figuram entre os dez piores trechos do país, aponta relatório da CNT

O Acre faz parte do ranking que lista as melhores rodovias do país. No entanto, o estado está entre os últimos colocados. O dado consta na 21ª Pesquisa CNT de Rodovias, feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Sest/Senat. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (26), no site da CNT.

Junto ao território acreano, na lanterna do ranking, todos os 10 últimos trechos colocados têm gestão pública e se dividem entre outros sete estados — Amazonas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Sul. No topo do ranking, todos os dez melhores ficam em São Paulo. Apenas uma é gerida pelo poder público.

“Neste sentido, a Confederação Nacional do Transporte defende que haja maior espaço para a infraestrutura rodoviária no Orçamento da União e que, complementarmente, haja ampliação da participação da iniciativa privada como investidora neste segmento”, escreve a CNT em sua pesquisa.

A CNT ainda afirma que as condições das rodovias impactam na segurança dos usuários e também na economia do país, “já que o modal rodoviário concentra 95% da circulação de passageiros e 65% da movimentação de mercadorias”.