Segundo-tenente do Corpo de Bombeiros promovida no Acre

O governo do Estado realizou, nesta quarta-feira, 20, a formatura de 40 oficiais da Polícia Militar do Acre (PMAC) e Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC). A cerimônia realizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco, contou com a participação do governador Gladson Cameli.

Entre os agentes, quem chamou atenção pela beleza e carisma foi a segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Ismaira Argolo, que estava entre os militares promovidos.

A foto é do profissional Diego Gurgel.