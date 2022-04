Sem a presença de Bittar e Cameli, Donadoni reúne secretários para receber quase R$ 100 milhões em emendas

A equipe de secretários do governador Gladson Cameli e os assessores do senador Marcio Bittar (União Brasil), representados pelo 1º suplente do Senado, Eduardo Veloso, se reuniram nesta segunda-feira (25), no Palácio Rio Branco.

O objetivo foi desdobrar os últimos recursos destinados pelo relator do orçamento para os mais variados segmentos do Estado. O montante chega a quase R$ 100 milhões.

Ao todo, são R$ 40 milhões para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional/AC (Sedur) – destinados a construção de casas populares; R$ 20 milhões para a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) – a serem aplicados na pavimentação de ruas; e mais R$ 30 milhões para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) – que serão aplicados na oferta de serviços variados e na reestruturação da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Na ocasião, o chefe da Casa Civil, Jhonatan Danadoni, disse que Bittar é o político que mais destina emendas para o Acre. O secretário também enalteceu a presença de Eduardo Veloso, que deve assumir o cargo de senador nos próximos dias, após o afastamento de Bittar.

“Precisamos reconhecer o esforço do senador Marcio Bittar para fortalecer o Estado, sendo o campeão de destinação de emendas para as mais diversas áreas, trabalhando em parceria com o governo para expandir os investimentos. Eduardo tem se mostrado um grande guerreiro nessa luta, representando muito bem o senador”, afirmou.

Paula Mariano, representando a Sesacre, disse que os milhões destinados à pasta são importantes para as lutas que já estão sendo desempenhadas, como a de zerar as filas das cirurgias nos hospitais e expandir a realização de mutirões nos municípios do Acre.

“Ficamos muito satisfeitos com esse emenda do senador Marcio, já que a nossa Saúde é uma área que sempre precisa de investimentos, a todo o instante. O Governo tem se dado por inteiro na oferta de serviços à nossa população e tem lutado para zerar, por exemplo a fila de cirurgias. Ficamos mais fortalecidos”, garantiu.

Representando Bittar, Veloso disse que vai se dedicar ao máximo para continuar o trabalho do relator do orçamento.

“A nossa intenção é a mesma. Seguirei realizando o trabalho que foi muito bem iniciado pelo Marcio e que marca a história desse Acre. Nos colocamos à disposição para dar o melhor à população”, salientou.

Ao final, Danadoni pediu que a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), representada na reunião pela titular Nayara Lessa, faça ampla divulgação das emendas destinadas por Marcio.

A relação entre Bittar e Gladson ficou estremecida no último final de semana após a exoneração do pecuarista Nenê Junqueira – indicado pelo senador – do cargo de secretário de Agronegócio e Produções (Sepa) e a nomeação de Edivan Maciel para ocupar a vaga – tirando o último da disputa pela Câmara Federal. A desistência de Maciel teria desfalcado a chapa formada pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL.

Também estiveram presentes: Fábio Arrueda, médico cardiologista; Walesca Dessoti, do Depasa; João Paulo Silva, da Fundhacre; Petrônio Anunes, do Deracre; Edivan Maciel, da Sepa; Cirleudo Alencar, da Seinfra; Edson Siqueira, da assessoria de Marcio Bittar; Ricardo Brandão, da Seplag; Assurbanipal Barbary de Mesquita, da Seict; Aberson Carvalho, da SEE; Ana Paula Lima, da Ação Social; e Elson Afonso, da Sefaz.