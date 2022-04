Sensitiva previu acidente de Rodrigo Mussi; veja vídeo

Após o ex-BBB Rodrigo Mussi ter sofrido um grave acidente de carro e estar internado na UTI, internautas resgataram na manhã desta sexta-feira (o1) um vídeo em que a sensitiva Monica Buonfiglio havia alertado, em janeiro deste ano, que poderia acontecer um ‘acidente de carro’ com um participante do “BBB 22“.

“Eu sei que tem aquelas situações em que 500 pessoas entram em um carro, e o último que fica, ganha o carro. E isso pode ter algum dissabor na área de saúde de algum participante”.

“Falou até do anunciante de carro, o acidente foi com a 99”, escreveu uma conta. “Eu sempre desconfio dessas coisas pq acho as mensagens muito genéricas… mas ok, agora eu tô realmente chocada!”, completou a sensitiva.