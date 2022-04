Servidores da Ufac vão às ruas neste sábado em protesto contra Bolsonaro e por reajuste salarial

Em ato unificado, representantes do Fórum Sindical e do Comitê de Mobilização da Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (AdUfac) vão às ruas neste sábado (9) em defesa dos Servidores Públicos Federais (SPFs).

Uma das pautas é a campanha salarial dos servidores, como também um manifesto contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato acontece neste sábado (9), às 16h, no Novo Mercado Velho, ponto turístico no Centro de Rio Branco.

Participam do ato a AdUfac, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro Grau no Acre (Sintest), o Sindicato Nacional dos Servidores Federais em Educação (Sinasefe), a Associação dos Servidores do Ibama (Asibama), o Sindicato dos Bancários, o Movimento da Universidade Popular (MUP) e a Unidade Classista.

Os representantes estarão com faixas e cartazes para esclarecer à população sobre as pautas levantadas no ato, como recomposição salarial emergencial de 19,99%; revogação da Emenda Constitucional – EC 95 (Teto de Gastos); derrocada da Proposta de Emenda à Constituição – PEC 32 (Destruição dos Serviços Públicos) e melhores condições de trabalho. Ainda que não tenha obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos no Acre, os organizadores pedem que os participantes usem máscaras e álcool em gel.