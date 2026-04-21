Saúde confirma busca por vaga para transplante cardíaco de paciente

Em nota, a Sesacre confirmou que o paciente, identificado como Sebastião Maicon Bezerra Brandão, está internado no Hospital Santa Juliana

Após a repercussão do apelo feito por familiares de Maycon Brandão, de 40 anos, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) se manifestou nesta segunda-feira (21) sobre o caso e informou que segue tentando uma vaga em hospitais de referência no país para viabilizar o transplante cardíaco considerado urgente.

Maycon está internado há cerca de dois meses em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Rio Branco. Segundo a família, o transplante é a única chance de sobrevivência neste momento, mas a transferência para outro estado ainda não ocorreu por falta de leitos disponíveis.

ENTENDA: Família faz apelo por acreano que precisa de transplante cardíaco urgente

Em nota, a Sesacre confirmou que o paciente, identificado como Sebastião Maicon Bezerra Brandão, está internado no Hospital Santa Juliana e vem sendo acompanhado por equipes médicas e pela rede estadual de saúde.

A pasta informou ainda que, desde a indicação médica para possível transplante, foi iniciado o processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com acionamento da Central de Transplantes do Acre e da Central Nacional de Transplantes.

“Até o momento, foram realizadas tentativas de regulação para hospitais de referência em São Paulo e Recife, sem disponibilidade de vaga. A busca segue em andamento, incluindo tratativas com unidade em Curitiba”, informou a secretaria.

A Sesacre também revelou que uma consulta de avaliação foi articulada para o dia 23 de abril no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Procape), em Recife. No entanto, segundo o órgão, a remoção do paciente depende da confirmação prévia de um leito de UTI na unidade de destino.

“Para o deslocamento do paciente, que deverá ocorrer em UTI aérea, é indispensável a confirmação prévia de um leito de UTI na unidade de destino”, destacou a nota.

A secretaria afirmou ainda que, assim que houver aceite de alguma unidade hospitalar, o Estado já possui toda a estrutura preparada para a transferência, incluindo transporte em UTI aérea, custeio do tratamento e apoio ao acompanhante.

O caso ganhou forte repercussão após familiares relatarem nas redes sociais que a demora na regulação poderia comprometer as chances de Maycon realizar o transplante. Segundo a esposa, o tempo é decisivo para que ele continue apto ao procedimento.

Ao final da nota, a Sesacre declarou que casos de alta complexidade seguem fluxos regulatórios nacionais e dependem de critérios técnicos e da disponibilidade de vagas em hospitais especializados.

Veja a nota na íntegra assinada pelo secretário José Bestene:

Nota de Esclarecimento – Caso Sebastião Maicon Bezerra Brandão

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o paciente Sebastião Maicon Bezerra Brandão encontra-se internado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, sendo acompanhado pelas equipes assistenciais e pela rede estadual de saúde, que atuam de forma integrada na condução do caso.

Desde a indicação médica para possível transplante cardíaco, o Serviço Social da unidade hospitalar deu entrada no processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), seguindo todos os protocolos estabelecidos. A solicitação foi encaminhada ao Complexo Regulador Estadual, que acionou a Central de Transplantes do Acre, responsável por intermediar a demanda junto à Central Nacional de Transplantes, órgão que realiza a busca por vagas em unidades de referência em todo o país.

A Sesacre esclarece que o ingresso em serviços de transplante fora do estado depende da disponibilidade de vaga em hospital de referência apto a receber o paciente, especialmente em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), condição necessária diante da gravidade do quadro clínico. Após a admissão na unidade de destino, o paciente passa por avaliação médica completa para verificação das condições clínicas para realização do transplante. Somente após essa etapa é possível sua inclusão na fila de transplantes do estado receptor, quando se inicia a busca por um doador compatível.

Até o momento, foram realizadas tentativas de regulação para hospitais de referência em São Paulo e Recife, sem disponibilidade de vaga. A busca segue em andamento, incluindo tratativas com unidade em Curitiba. Paralelamente, por meio de articulação do médico assistente, foi viabilizada uma consulta de avaliação no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PROCAPE), em Recife, prevista para o dia 23 de abril. No entanto, para o deslocamento do paciente, que deverá ocorrer em UTI aérea, é indispensável a confirmação prévia de um leito de UTI na unidade de destino.

A Secretaria ressalta que a Central Nacional de Transplantes segue realizando busca ativa por vaga em hospitais de referência em todo o país. Assim que houver a confirmação, o Estado já dispõe de toda a logística necessária para a transferência, incluindo transporte em UTI aérea, custeio do tratamento por meio do TFD, além de suporte ao acompanhante, com garantia de estadia em casa de apoio durante o período fora do domicílio.

A Sesacre reafirma seu compromisso com a transparência e com a assistência integral aos pacientes, destacando que casos de alta complexidade, como transplantes, seguem fluxos regulatórios nacionais que exigem disponibilidade de vagas e critérios técnicos específicos, não sendo possível a transferência sem a devida aceitação por parte da unidade de referência.

José Raimundo Barroso Bestene

Secretário de Estado de Saúde do Acre