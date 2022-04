“Sou massacrado porque tenho palavra”, diz Bocalom em evento com vereadores e secretários

Durante a solenidade de sanção do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores públicos de Rio Branco, ocorrida nesta sexta-feira (29), o prefeito Tião Bocalom fez questão de responder algumas críticas que são feitas à sua gestão.

SAIBA MAIS: Bocalom sanciona novo PCCR em solenidade na Prefeitura de Rio Branco: “Fizemos justiça salarial”

“Sou massacrado porque tenho palavra, porque não me curvo e não aceito aquilo que fere o que tenho como princípios. Tenho honrado cada promessa que diz desde a campanha”, destacou o chefe do executivo municipal.

O evento contou com a participação de integrantes da Câmara de Vereadores de Rio Branco – que aprovou o projeto enviado pela prefeitura – e de diversos secretários municipais.

Na ocasião, o prefeito fez que estão de afirmar que o reajuste dado aos servidores de Rio Branco é maior do que o concedido pelo Governo do Estado.

“Enquanto deram 5% para os funcionários do Estado, nós demos no mínimo 12%. Isso é compromisso com os nossos servidores”, finalizou.