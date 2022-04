Vagas estão abertas para trabalhar na Gol em home office

Durante a pandemia, as companhias aéreas foram as mais prejudicadas pela crise econômica. Afinal, muitas pessoas deixaram de viajar devido ao isolamento e preocupações financeiras, que se agravaram com o desemprego. No entanto, com o retorno da “normalidade”, os negócios começam a se recuperar. Uma demonstração disso é que a Gol está oferecendo uma série de oportunidades de trabalho em home office sem exigência de formação avançada.

A empresa GOL Linhas Aéreas tem vagas para o cargo de teleoperador para atuar no programa de milhagem da empresa, o Smiles. Devido ao regime de trabalho remoto, a oportunidade está disponível para todo o país.

Para essa função, o funcionário se torna responsável pela satisfação dos clientes que são filiados à Smiles por meio de um sistema de gestão remota e home office. Para tanto, a empresa possui alguns requisitos básicos para o trabalho.

Por fim, de acordo com a descrição da vaga, você será responsável pelo atendimento ao cliente no canal de vendas da empresa, incluindo venda de passagens aéreas, identificação das necessidades dos clientes e identificação de novas oportunidades de receita auxiliar.

Alguns requisitos básicos

Ensino médio completo;

Faixa etária: a partir dos 18 anos;

Gênero: livre;

Disponibilidade de horário.

Equipamentos necessários para função