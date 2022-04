Vidente Valter Arauto diz que ‘acreano será abduzido’ por ETs: “Tenho ouvido as profecias”

Conhecidos por suas “profecias”, o vidente Valter Arauto fez mais uma previsão para o Acre, em um dos grupos que administra no Facebook, Arauto publicou nesta sexta-feira (22), afirmando que um acreano será abduzido por seres alienígenas em algum momento no futuro.

Arauto é conhecido por diversas previsões que já se confirmaram, entre elas a guerra entre Rússia e Ucrânia e o acidente com o voo da equipe de futebol da Chapecoense, disse ter tido “ouvido as profecias”, de que um acreano será abduzido por extraterrestres.

“Tenho ouvido as profecias. E um embarque alienígena. Tudo será destaque, nos dias do abduzido do Acre”, escreveu.