Vídeo: aviões da Azul e Gol colidem em pátio do Aeroporto; confira

Duas aeronaves colidiram na noite desta sexta-feira (29/4) no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Os aviões da Gol e da Azul taxiavam na pista quando houve o incidente, sem feridos.

A asa de um Boeing 737-800, da Gol, que chegava do Rio de Janeiro, atingiu a ponta da cauda do Embraer E195-E1 da Azul, que estava parado em pernoite e vazio.

Os passageiros a bordo do voo G32026, da Gol, desembarcaram em segurança, de acordo com nota da empresa. Posteriormente, as duas aeronaves foram levadas para manutenção.

Winglet do 737NG da Gol arrancou o cone de cauda do E-195 da Azul em Campinas ontem

1) O E-195 tava estacionado fora de posição

2) O taxi do GOL estava fora da faixa

3) Os dois estavam certos e o "clearence" do aeroporto não permitira o taxi com um E-195 naquela posição pic.twitter.com/7TsuuyOKr5 — Lito Sousa (@avioesemusicas) April 30, 2022

Veja o posicionamento das companhias aéreas:

A GOL informa que, durante o procedimento de táxi do voo G32026, que chegava no aeroporto de Viracopos em Campinas – SP, vindo do Rio de Janeiro, a ponta de asa da aeronave atingiu acidentalmente a ponta da cauda de um avião da Azul. Os passageiros da GOL desembarcaram em Segurança e a aeronave foi disponibilizada para engenharia e manutenção para avaliação e reparo.

A Azul informa que, durante o procedimento de táxi, uma aeronave da Gol atingiu acidentalmente a parte traseira da fuselagem de um avião da companhia nesta noite em Campinas. A Azul destaca que não houve feridos e que a aeronave da empresa estava vazia e parada em pernoite. O avião foi colocado à disposição da equipe de manutenção para os reparos necessários.

