Vídeo: Hulk Iraniano chora na TV ao revelar que encarada com gigante inglês envergonhou sua família

– Deus é testemunha de quanto eu sofri. Tenho vergonha do povo iraniano. Não posso ligar para minha família. Quando voltei ao Irã, não fui ver minha família. Eu não posso falar com meu pai. Quando conversei com minha mãe, ela disse: “A pessoa que eu vi no vídeo não era meu filho, meu filho é muito mais forte que isso.” Meu coração está em pedaços. Perdi meu orgulho, estou destruído. Minha família disse: “Vá lá e acabe com ele!” Eles esperavam o contrário. Agora alguns dizem que fui pago para cair. Como podem dizer isso? Como não pensar nessas declarações? Como vou dormir e descansar? Eu pessoalmente me sinto muito mal. Estou tomando remédios para dormir. Como suportar ouvir isso da minha mãe? É muita pressão. Juro que não ganhei nem um dólar. Eu comi ovo no almoço em Dubai – disse o iraniano.