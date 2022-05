Cirleudo Alencar diz que Governo prepara “pacotão de licitações” de novas obras; saiba quais

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra), tem realizado importantes obras em todo o estado. Descentralizando investimentos, a autarquia tem chegado a todos os municípios acreanos, inclusive os mais isolados.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário da pasta, Cirleudo Alencar, destacou a reinauguração da Concha Acústica Jorge Nazaré, em Rio Branco, que será entregue neste domingo (1), com grande festa.

Falou ainda das diversas obras entregues no domingo passado (24), em Tarauacá, no dia do aniversário de 109 do município. Só lá, foram mais de R$ 4 milhões em investimentos, além de assinatura de novas obras.

Cirleudo também destacou que o Museu dos Povos Acreanos, no prédio do antigo Colégio Meta, no Centro de Rio Branco, que será entregue muito em breve. O andamento das obras do viaduto da Avenida Ceará, Orla do Bairro 15 e do projeto do Parque parque para caminhadas e ciclismo, fruto de emenda do deputado Alan Rick, que deve ser construído no local onde hoje funciona o sede do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7ºBEC).

Outras obras nos municípios acreanos foram detalhadas pelo secretário e uma das grandes novidades anunciadas em primeira mão por Cirleudo ao ContilNet, foi as publicações de sete licitações nesta próxima semana.

Confira a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.