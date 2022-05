AC registra diminuição de quase 100% em novos casos de dengue, chikungunya e zika

O último boletim epidemiológico divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde aponta que os números de casos de dengue, chikungunya e zika diminuíram consideravelmente no Acre, entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 a 15 (2/1/2022 a 16/4/2022).

Nesse período, 1.784 novos casos de dengue foram registrados em todo o Estado, com uma variação de -83,5%. A incidência de casos por 100 mil habitantes é de 196,7.

No cenário que envolve diagnósticos por chikungunya, apenas 31 foram contabilizados, com a mesma variação do índice de dengue e 3,4 casos por 100 mil habitantes.

Apenas a coleta dados relacionados a zika teve periodicidade diferente. Dois casos foram registrados até SE 12. A variação foi de 98,4%.

Até a SE 15 ocorreram 464.255 casos prováveis de dengue (taxa de incidência de 217,6 casos por 100 mil hab.) no Brasil. Em comparação com o ano de 2021, houve um aumento de 104,5 % de casos registrados para o mesmo período analisado.