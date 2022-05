Acre foi 2º estado do Norte com maior incidência de casos de Covid-19 e 3º em número de mortes, diz MS

O Ministério da Saúde divulgou esta semana um boletim epidemiológico especial onde trata com dados sobre a Covid-19 em todo o país. São recortes feitos com números de casos, mortes e vacinação.

Segundo o documento, considerando os dados acumulados de casos e óbitos, desde 26 de fevereiro de 2020 até 16 de abril de 2022, o Acre foi o segundo estado com maior número de casos da Região Norte, com 59,1 casos/100 mil habitantes. Rondônia ocupa o primeiro lugar, com a maior incidência (86,1 casos/100 mil hab.), depois do Acre vem o Pará (22,5 casos/100 mil hab.).

Quanto a maior mortalidade, o Acre desce para o terceiro lugar entre os estados do norte, com 0,1 óbito/100 mil habitantes. Roraima ocupa o primeiro lugar com 0,4 óbito/100 mil habitante, seguido do Amazonas com 0,2 óbito/100 mil habitantes.

Desde o início da pandemia, o Acre contabiliza 124.918 em todo o estado e o total óbitos ocasionados pela Covid-19 chegou a 2.002.