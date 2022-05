Acre tem 71,21% da população total vacinada com a primeira dose contra Covid-19

A campanha de vacinação contra Covid-19 teve início em 2021 e desde a primeira aplicação, o Estado do Acre registra 71,21% da população total vacinada apenas com a primeira dose e 78,32% da população vacinável, de 5 anos ou mais, com 654.513 doses aplicadas.

Os dados do Consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, apontam ainda que o Acre registrou apenas 59,26% da população total e 65,18% da população vacinável, que somam 544.693 doses aplicadas.

A dose de reforço, ministrada após ciclo vacinal completo, foi aplicada em 22,03% da população total e 33,17% da população vacinável, de 18 anos ou mais, com 202.515 doses. Atualmente, a dose de reforço é a mais procurada pela população nos postos de saúde.

Em um ranking com outros estados da região Norte, o Acre aparece como o terceiro estado que mais aplicou primeira dose, atrás apenas do Pará, com 77,48% e do Amazonas, com 73,17%, com relação a população total. Os outros estados registram porcentagens menores, como Rondônia, com 70,4%, Tocantins, com 70,21%, Amapá, com 63,47% e Roraima, com 62,27%.

Nível nacional

O Brasil registrou, até 25 de maio de 2022, 82,98% da população total vacinada com a primeira dose e 89,07% da população vacinável, somando 178.272.688 doses aplicadas. A segunda dose ou dose única somam 165.639.167 doses, registrando 77,1% da população total e 82,76% da população vacinável. A dose de reforço foi aplicada em apenas 42,46% da população total e 56,39% da população vacinável, somando 91.218.006 doses.