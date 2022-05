Acre tem a 5ª pior taxa de desemprego do país no primeiro trimestre de 2022, diz IBGE

Embora a taxa de desemprego tenha estabilizado em 26 das 27 unidades da federação no 1º trimestre de 2022, o Acre não apareceu de forma positiva no ranking elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Estado aparece na 5º posição entre as maiores taxas de desocupação, com 14,8%. À frente, no topo, se destacam: Bahia (17,6%), Pernambuco (17,0%) e Rio de Janeiro (14,9%).

As menores taxas foram registradas em Santa Catarina (4,5%), Mato Grosso (5,3%) e Mato Grosso do Sul (6,5%).

Na média nacional, a taxa desemprego ficou no 11,1% no 1º trimestre de 2022, mostrando estabilidade frente ao 4º trimestre, mas com a falta de trabalho ainda atingindo quase 12 milhões de brasileiros, conforme já divulgado anteriormente pelo IBGE.

Em comparação com o mesmo período de 2021, o estado do Amapá foi o único que registrou queda, com recuo de 3,3 pontos percentuais.

Veja abaixo a taxa por estado:

Bahia: 17,6%

Pernambuco:17%

Rio de Janeiro: 14,9%

Sergipe: 14,9%

Acre: 14,8%

Paraíba: 14,3%

Alagoas: 14,2%

Amapá: 14,2%

Rio Grande do Norte: 14,1%

Amazonas: 13%

Maranhão: 12,9%

Distrito Federal: 12,6%

Piauí: 12,3%

Pará: 12,2%

Brasil: 11,1%

Ceará: 11%

São Paulo: 10,8%

Minas Gerais: 9,3%

Tocantins: 9,3%

Espírito Santo: 9,2%

Goiás: 8,9%

Roraima: 8,8%

Rio Grande do Sul: 7,5%

Rondônia: 6,9%

Paraná: 6,8%

Mato Grosso do Sul: 6,5%

Mato Grosso: 5,3%

Santa Catarina: 4,5%

Segundo o IBGE, todas as grandes regiões tiveram taxas de desocupação estáveis na comparação com o último trimestre do ano passado, sendo que o Nordeste (14,9%) se manteve com o maior índice ao longo de todos os trimestres analisados. Já a região Sul teve a menor, 6,5%.