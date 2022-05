Acre tem maior redução no número de assassinatos no primeiro trimestre de 2022

De acordo com o índice nacional de homicídios criado pelo G1, o Acre teve a maior queda no número de mortes violentas durante o primeiro trimestre de 2022. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18).

O Estado saiu da marca de 4,7 assassinatos por 100 mil habitantes, no primeiro trimestre de 2021, para 6,7 em 2022, com uma redução de 30%.

Em todo o país, foram registrados 10,2 mil assassinatos nos três primeiros meses do ano, o que representa uma baixa de 6%.

A pesquisa leva em consideração os homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Segundo especialistas do FBSP e do NEV-USP, o menor número de mortes é motivado por um conjunto de fatores, incluindo: mudanças na dinâmica de mercado de drogas brasileiro; maior controle e influência dos governos sobre os criminosos; apaziguamento de conflitos entre facções; políticas públicas de segurança e sociais; e redução do número de jovens na população.

Rondônia teve o maior aumento nos crimes: 48%.