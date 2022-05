Adailton Cruz parabeniza os profissionais da saúde na CMRB durante Sessão Solene em alusão à Semana Nacional da Enfermagem

Na manhã de hoje, 9, o vereador e presidente do Sintesac, Adailton Cruz, parabenizou os profissionais de enfermagem na Câmara Municipal de Rio Branco durante Sessão Solene em alusão à Semana Nacional da Enfermagem comemorado do dia 12 ao dia 20 de maio, que teve objetivo de homenagear esses profissionais da saúde.

Adailton foi autor do requerimento desta Sessão Solene, durante sua fala na tribuna parabenizando os profissionais da enfermagem, também, comemorou o Projeto de Lei (PL) de sua autoria, sancionado nesta manhã pelo prefeito de Rio Branco, que regulamenta a realização de consultas, prescrições de medicamentos, encaminhamentos e a solicitação de exames de rotina e complementares por enfermeiros de Rio Branco.

O vereador, também, comemorou o PL 2564/20 que foi aprovado na Câmara dos deputados, em Brasília, no dia 4 de maio deste ano, o projeto que estabelece o piso salarial nacional da categoria. Este é mais um grande marco na história da enfermagem brasileira que, por décadas, luta por condições dignas de trabalho e valorização.

O PL 2564/20 institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, e foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, em 24 de novembro de 2021, que propõe o piso de R$ 4.750,00 mensais para enfermeiros; 70% deste valor para técnicos de Enfermagem e 50% para auxiliares de Enfermagem e parteiras.

‘’(…) Uma profissão tão importante e essencial, à nossa saúde pública, comprovada não só pelo processo pandêmico, mas pelo processo histórico da saúde pública mundial, do nosso Brasil, do nosso Estado e de nosso Município, Rio Branco, apesar de ser tão essencial, de tanto fazer, tem muito, ainda, a ser reconhecido (…)”, disse Cruz. “(…) Nós somos a maior força de trabalho da saúde pública do Brasil, são mais 2,5 milhões de profissionais, nós realizamos a maior, absoluta, dos procedimentos que se faz em uma unidade de saúde, dá mais baixa à mais alta complexidade, nós respondemos 75% dos procedimentos, e nós infelizmente ainda somos, a única profissão, da área de saúde, que não tem um piso, ou não tínhamos, porque foi aprovado, graças a Deus, semana passada. Esperamos agora pela sanção presidencial”.

Na ocasião o proponente da Sessão Solene entregou algumas homenagens a alguns profissionais como forma de reconhecimento pela sua atuação profissional, seja no ensino ou na assistência.