Adufac reinaugura Feira Agroecológica nesta sexta-feira; confira a programação

A Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) promove nesta sexta-feira (13), a reinauguração da Feira Agroecológica realizada semanalmente no pátio da sua sede, no interior do Campus da Ufac, em Rio Branco.

A feira objetiva constituir uma rede solidária de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros de qualidade, fresquinhos, orgânicos e saudáveis, cultivados sem o uso de venenos, além de produtos extrativistas, artesanatos ecológicos e o sebo da Livraria Moura (livros, gibis e vinis) com preços justos.

Espera-se que a feira funcione como espaço de relações que priorizem o convívio comunitário, com fortalecimento de sociabilidades, solidariedade e reciprocidade entre os feirantes agricultores e os consumidores solidários, formados por docentes, técnicos administrativos e discentes do espaço universitário, mas também da sociedade riobranquense.

PROGRAMAÇÃO

➡🌱 8h: Abertura com café da manhã e ato político;

➡🌱 9h às 12h: Realização da feira, com oferta de produtos hortifrutigranjeiros, óleos essenciais medicinais, artesanatos e sebo.