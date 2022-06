Alunos de colégio em Minas Gerais recebem carta da rainha Elizabeth II

Os alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio Darcília Coimbra, na cidade mineira de João Pinheiro, receberam uma honraria memorável na última semana. Eles foram surpreendidos, em 23 de maio, com uma carta enviada diretamente de Londres, na Inglaterra, por um remetente especial: a rainha Elizabeth II.

A surpresa veio após os estudantes encaminharem uma mensagem para a monarca em celebração ao Jubileu de Platina, evento em celebração aos 70 anos da soberana no poder. No documento, enviado no início deste ano, os alunos também aproveitaram para desejar pronta recuperação a Elizabeth II, diagnosticada com Covid-19 à época.

A ideia de mandar felicitações para a britânica surgiu durante uma aula de Filosofia sobre Parlamentarismo, Monarquia e República, ministrada pelo professor Marlon Marques Melgaço. “Os estudantes sempre se interessam muito pela figura da rainha. Aí, falei para eles, vocês querem escrever uma carta para a Elizabeth II? Eles toparam e ficaram muito empolgados”, contou o educador, em entrevista ao jornal O Tempo.

Os próprios alunos escreveram a carta em inglês, e Marlon ficou responsável por revisar, colocar o texto na linguagem formal e encaminhar o documento ao Reino Unido.

O professor revela como os estudantes reagiram à interação com a monarca. “Eles acharam o máximo. A maioria deles assistiu à série The Crown (sobre a realeza britânica). Então, eles ficaram muito felizes”, declarou.

“Ficamos muito contentes com a cartinha que recebemos diretamente do castelo da Inglaterra. Isso porque nós admiramos bastante o ofício e a liderança da rainha, uma das mais conhecidas de toda a história”, vibrou a estudante Julia Brasil Couto.

A carta

A carta veio com selo real, endereçada ao colégio e dirigida aos alunos, e foi respondida pela dama de honra da rainha, com assinatura da monarca.

Confira a tradução da mensagem:



Aos alunos do Colégio Darcília Coimbra,

A rainha deseja que eu escreva e agradeça a carta que vocês enviaram para Sua Majestade por ocasião de seu Jubileu de Platina.



A rainha ficou feliz em ouvir vocês e, embora não possa respondê-los pessoalmente, Sua Majestade apreciou muito as coisas boas que vocês disseram.



Devo agradecer novamente pela mensagem de bons votos para a rainha neste ano de seu Jubileu de Platina.

O colégio compartilhou a gentileza da monarca no Instagram, com orgulho. “Nossos alunos enviaram uma carta parabenizando a rainha Elizabeth por seu aniversário. Hoje (dia 23 de maio), tiveram a surpresa de receber uma resposta diretamente do Palácio de Buckingham agradecendo a gentileza. Ser gentil é sempre a melhor escolha”, diz a publicação do centro educacional.