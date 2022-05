Ambulância que transportava 5 kg de skunk e cocaína é apreendida em rodovia do AC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu capturar na manhã desta quinta-feira (19) uma ambulância que transportava 5 kg de drogas, na BR-317, próximo ao município de Senador Guiomard.

O veículo saiu de Assis Brasil com direção a Rio Branco. Uma mulher e o motorista foram abordados no KM 97 da rodovia, com sinais claros de nervosismo.

No automóvel, os agentes encontraram uma caixa de sapato enrolada em sacolas que continha 1kg de skunk e 4kg de cocaína.

A passageira assumiu ser a proprietária do material. Ela foi presa junto com o motorista e ambos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Senador Guiomard pelo crime de tráfico de drogas.