Antes da separação Wanessa Camargo já reclamava do casamento

De acordo com informações do iG, mesmo sem querer passar por uma situação como a separação de seus pais, Wanessa Camargo terá um grande processo pela frente. Trata-se da dissolução bilionária com Marcus Buaiz, que inclui a partilha de bens e o término da construção de uma mansão.

Patrimônio do ex-marido de Wanessa Camargo é extremamente impressionante

O terreno onde ela deve morar com os filhos em Alphaville, ocupa um espaço de 2900 m², mesmo local onde onde eles venderam o imóvel em que moravam por R$ 5,3 milhões. Grande parte da pandemia eles acabaram passando no Espírito Santo.

Durante um tempo, a cantora deve ficar em um dos apartamentos que o ex-casal tem em São Paulo. O empresário é herdeiro de um conglomerado de empresas que incluem shopping, emissora de TV, rádio, indústria alimentícia e outros empreendimentos.

Acredita-se que o faturamento da empresa que Marcus é um dos sócios e herdeiro, seja de R$ 500 milhões ao ano. A fortuna de Buaiz é estimada em R$ 4 bilhões. Grande parte dos trabalhos foi adquirida enquanto os dois ainda eram casados.

Wanessa Camargo chegou a ser sócia do marido em dois dos empreendimentos, mas parece que não faz mais parte de nenhum dos negócios.