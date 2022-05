Após beber todas, homem invade residência de vizinho e tenta matá-lo a golpe de faca em Rio Branco

Ribamar Rodrigues Cabral, 45 anos, teve a residência invadida e foi ferido a golpe de faca na noite desta sexta-feira (27), no Ramal Benfica, na zona rural de Rio Branco. Na mesma ação, o autor do crime, identificado como Nildemar Barbosa de Oliveira, 54 anos, foi preso acusado de invasão a residência e tentativa de homicídio.

Segundo informações da polícia, Nildemar estava bebendo em outro lugar e, com o efeito da bebida, acabou entrando na residência do seu vizinho Ribamar. A vítima não gostou da invasão e empurrou Nildemar até o portão da casa. Já próximo a saída, o acusado tirou uma faca que estava escondida na cintura e acabou golpeando Ribamar no abdômen. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Familiares de Ribamar deram os primeiros socorros e encaminharam a vítima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local fazendo ronda ostensiva e o acusado Nildemar foi encontrado próximo a casa de uma filha dele. O acusado ainda estava com a faca, que tentou matar Ribamar. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Nildemar, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde aguardará pelas medidas cabíveis.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE),, da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).