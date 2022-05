Após carta branca de Kassab, Petecão diz ao ContilNet se tem tem candidato à presidência da República

Percorrendo boa parte do Brasil – inclusive o Acre, como fez no último sábado (21) – com intuito de fortalecer às candidaturas aos governos dos Estados, o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, já declarou que a sigla não deverá lançar um nome para a disputa pela presidência da República nestas eleições.

A decisão abre espaço para que o pré-candidato ao Governo do Acre pelo partido, Sérgio Petecão, apoie qualquer postulante ao cargo de presidente do país.

Consultado pela reportagem do ContilNet para comentar o assunto, Petecão disse que a decisão de Kassab é recente e que ainda não tomou nenhuma decisão sobre qual candidato irá apoiar a nível nacional.

O senador também explicou que o PSD no Acre está dividido.

“É uma decisão muito recente essa do Kassab. Ainda não decidi qual nome vou apoiar. O fato é que o partido está muito dividido. Tem pessoas que defendem o voto no Bolsonaro e outras que estão mais à esquerda, apoiando o Lula, por exemplo, mas minha preocupação não é essa no momento”, destacou.

“Nosso interesse principal é o de fortalecer as candidaturas estaduais e realizar o nosso sonho de tornar a vida dos acreanos muito melhor”, finalizou.

Kassab esteve no Acre para participar do evento estadual do PSD – ocasião em que declarou total apoio à candidatura de Petecão e sua fé na vitória do político.