Balenciaga lança tênis com aparência de ‘destruído’ e sujo

No texto de lançamento do Paris Sneaker, a marca de luxo destaca as características dos novos produtos.

“Um design clássico reformulado interpreta o atletismo de meados do século e o desgaste casual atemporal em preto, branco ou vermelho, com sola e biqueira de borracha branca. É finalizado com tela desgastada e bordas ásperas, criando uma aparência pré-usada. O tênis Balenciaga Paris vem em estilos com cadarço, seja de cano alto ou mule sem costas”.