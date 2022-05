Bebê de apenas 10 dias é transferido de helicóptero de Brasileia para Rio Branco

Um bebê de apenas 10 dias de vida foi resgatado de helicóptero nesta sexta-feira (6), em Brasileia, de onde foi transferido para Rio Branco; Uma parceria que vem salvando vidas há pelo menos dois anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro Integrado de Operações Especiais (Ciopaer) realizaram o atendimento.

Com apenas 2 dias de vida, apresentou problemas respiratórios e teve o quadro agravado para bronquiolite. Natural de Assis Brasil, ele estava sendo tratado em Brasileira após apresentar um quadro gripal. “A mãe percebeu que ele aparentava ter uma quadro gripal e foi quando ela percebeu que além do problema respiratório o bebê também apresentava febre e começava a ficar com a boca e mãos rochinhas”, relatou Thaís Vasconcelos, enfermeira, especialista em transporte aeromédico.

O resgate saiu às 13h do Hospital Geral do Alto Acre, em Brasileia, sendo encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco.