Blog do Ton: A intervenção do Ministério Público do Acre nas pesquisas para Governo e Senado – e o que muda

Os pré-candidatos ao Governo e Senado pelo Agir, David Hall e Dimas Sandas, compartilharam com o Blog do Ton a informação de que entraram com ação junto ao Ministério Público para que os institutos de pesquisas considerem seus nomes nas cadeiras onde concorrem. Um instituto de pesquisas já registrou, na última semana, uma pesquisa com os dois nomes.

Tive acesso a um formulário com sete postulantes ao Governo – a surpresa fica por conta da presença do nome de Michelle Melo (PDT). Para o Senado, oito nomes – incluindo o de Mailza Gomes, que teria sido injustamente retirado de últimas pesquisas.

Considerando o cenário fiel, as próximas pesquisas devem ter resultados mais próximos à realidade, já que não são cenários criados por institutos que favoreçam – propositalmente ou não – este ou aquele quadro. Vitória do eleitor e ponto para o Agir.

Senado

O cenário para o Senado é interessante. Tirando Jorge Viana (PT), Dimas (Agir) e Sanderson Moura (PROL), todas as pré-candidaturas vieram do atual bloco governista: Mailza Gomes (PP), Alan Rick (UB), Márcia Bittar (PL), Jéssica Sales (MDB) e Vanda Milani (PROS) já estiveram no mesmo palanque de Gladson.

Dimas Sandas

Essa pré-candidatura de Dimas Sandas é considerada há tempos neste espaço. A mídia precisa se antenar mais aos quadros.

FGTS

“Antigamente, as pessoas sacavam FGTS para adquirir casa própria no Minha Casa Minha Vida. Hoje sacam para comer”. Do senador Renan Calheiros (MDB).

O X da Questão

Estreou no domingo (29) o ‘X da Questão’, com José Alex. A TV Rio Branco, afiliada TV Cultura, segue fomentando programação local e isso é bom. No programa de estreia, o assunto foi a questão envolvendo o prefeito Mazinho Serafim e o deputado Gehlen Diniz.

Alvo

O governador Gladson Cameli deve ser, e não tenho dúvidas disso, o principal alvo dos demais pré-candidatos ao Governo. Já está sendo. Em oportunidades recentes, Mara Rocha (MDB) disse que ser governador é mais que ‘dancinhas e conversar com calangos’, e Jorge Viana (PT) disse que Gladson ‘não fez uma casa e quer falar de família’.

Alvo²

Tudo isso era de se esperar. Gladson é o favorito. Em caso de segundo turno – o cenário aponta cada vez mais para isso – ele tem seu lugar cativo.

Orla do Quinze

Muita gente não sabe, mas a Orla do Quinze vai nascer com uma importante destinação de emendas da deputada federal Vanda Milani. É sempre bom dar a Cezar o que é de Cezar.

Marechal Thaumaturgo

Está chegando o prazo de Marechal Thaumaturgo saber se terá ou não mais um postulante à Aleac. Um vereador afirmou ao Blog do Ton que a resposta depende apenas da estrutura que o partido pode oferecer.

Senador Guiomard

Quem deve se lançar na disputa pelos votos da pacata Quinari foi o suplente de vereador Tampinha Bittar. O Tampinha é uma daquelas lideranças que são ‘pau para toda obra’, mas nem sempre recebem o merecido reconhecimento. Desejo sorte na empreitada, caso a pré-candidatura se concretize.

02 de junho

Essa é a data de anúncio da executiva do Progressistas. A semana deve ser movimentada em Brasília.

Mailza Gomes

Responsável por organizar e fortalecer o partido nas últimas eleições, a senadora Mailza Gomes possui o prestígio da nacional. No Acre, a bancada evangélica, responsável por grande fatia de votos, prepara-se para fazer pressão e barulho. A senadora é uma das mais competentes da atual legislatura acreana não faz mal a ninguém.