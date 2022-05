Blog do Ton: Bolsonarista de carteirinha, Mara Rocha muda de ideia e O Globo repercute

Ela já foi destaque nacional por defender com unhas e dentes o nome do presidente Jair Bolsonaro. Mara Rocha, deputada do MDB-AC, agora é destaque no O Globo por fazer diferente: ela deve seguir orientação de sua legenda e apoiar outra pessoa para o mesmo posto.

Informações do jornal O Globo afirmam que a deputada compartilhou com pessoas próximas que apoia a empreitada de Simone Tebet à República. “Nos estados, porém, a situação é outra e apenas os pré-candidatos do Acre, Pará e Rio Grande do Sul confirmaram apoio exclusivo a Tebet — incluindo a deputada acriana Mara Rocha, que é aliada de Bolsonaro, mas disse a pessoas próximas que seguirá a orientação da legenda”, diz a publicação. O ‘acriano’, aliás, é por conta da publicação. Sou acreano.

Voltando ao assunto MDB, dias atrás, você acompanhou aqui que o deputado Flaviano Melo, presidente local da legenda, está com Tebet. Esse imbróglio todo está longe de ter uma resolução, ainda mais porque Luciano Bivar, desse mesmo bloco de partidos que tentam uma terceira via, anunciou pré-candidatura à presidência.

Caso a candidatura de Tebet não decole – e até aqui não demonstrou sinais de que isso pode acontecer – o partido, no Acre e no país inteiro, terá que escolher em que palanque sobe. Nos estados, tem emedebista com Tebet e tem emedebista com Bolsonaro, Dória, Ciro e até com Lula – além dos indefinidos. Não ouso chutar com que cor o glorioso pode ir para as ruas. Palpites?

Ômicron XQ

O Acre já está realizando procedimento de sequenciamento genético para identificar possíveis casos da subvariante ômicron XQ. A informação foi repassada ao ContilNet pela competente Paula Mariano, secretária de Saúde. Reportagem completa no site.

Casa Acreana

Esse projeto da Sedur, que visa construir quase 500 casas populares, vem em um momento onde muitos dos oposicionistas do Governo usavam a carta ‘Gladson nunca construiu casas populares’ para sobressair-se em discussões. Parceria arrojada entre Gladson Cameli, que coloca equipe nas ruas, e Marcio Bittar, que empenha as emendas.

Orleir Cameli

Há nove anos atrás, morria o ex-governador Orleir Cameli. Tio de Gladson, pré-candidato à reeleição. “Há nove anos perdíamos meu tio Orleir, que depois do meu pai Eládio, foi e sempre será minha maior referência e exemplo. São nove anos de saudades eternas, meu tio. O Senhor sempre estará no meu coração”, escreveu o governador em redes.

Jovens senadores

Foi divulgada, no último fim de semana, a lista dos novos jovens senadores, iniciativa do Senado Federal que contempla estudantes de escolas de todo o país para uma vivência na cúpula menor. Pelo Acre, vai a estudante Ana Beatriz Martins de Freitas Amorim, 16 anos, segundo ano do Ensino Médio. Professora orientadora: Maria Tânia de Almeida Feitosa. Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker. Cidade: Cruzeiro do Sul. Parabéns!

APAE

Um município do interior do Acre tem registradas duas Apaes (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais). Pode?

Vacinação nas fronteiras

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ao município de Tabatinga (AM) no sábado (7) lançar a Estratégia de Vacinação de Fronteiras. “Foi constatado pelo ministério que esses municípios contribuem para o aumento do risco da reintrodução de doenças imunopreveníveis no território nacional. A região Norte, com o maior número de cidades gêmeas, apresenta risco para a volta destas moléstias e para o aumento de casos. São cinco com risco muito alto: Guajará-Mirim (RO), Assis Brasil (AC), Epitaciolândia (AC), Bonfim (RR) e Oiapoque (AP)”. Aspas do Yahoo.

Antônio Klemer

Convidado para uma pré-candidatura ao Senado pelo PSC, o jornalista Antônio Klemer me revelou um desejo especial: caso aceite a empreitada e seja eleito, possui um minucioso projeto para cuidar das emendas parlamentares que tem direito de empenhar, e destiná-las aos mais variados setores, alavancando o desenvolvimento e fazendo essas grandes cifras chegarem a quem mais precisa.

Antônio Klemer²

Klemer é jornalista, pastor, humorista e o criador do ‘acreanês’, que levou expressões a ultrapassarem as fronteiras locais. Tive o prazer de encontra-lo para um agravável bate-papo neste último fim de semana. Se antes eu já o admirava, agora o meu desejo é que desse encontro nasça uma bela amizade.

Centro de Desenvolvimento

O Acre e outros cinco estados estão com locais fechados e obras contratadas para receber Centros de Desenvolvimento, iniciativa da CBF com a liberação do Fundo de legado da Copa do Mundo de 2014. São dezenas de projetos para o desenvolvimento do futebol, em todo o país.

Centro de Desenvolvimento²

O desbloqueio das verbas veio, coincidentemente ou não, quando uma mulher assumiu uma diretoria na CBF: Luísa Rosa. São 100 milhões de dólares para o fomento ao esporte.

James Gomes

Que mal pergunte: a quantas anda a pré-candidatura do ex-prefeito James Gomes à Aleac?