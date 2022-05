Blog do Ton: E se Rocha não tivesse rompido com Gladson? O seu natural destino apontado por membros do Palácio

“Se não tivéssemos aquele racha das forças de governo em 2020, se não tivéssemos um governador às guerras com o vice, acredito que Rocha seria o próximo governador do Acre e Gladson, senador”. A leitura não é minha, mas de um líder que transita por todos os setores do Palácio Rio Branco, que possui a estima de Gladson.

Em defesa à sua tese, apresenta os argumentos de que o governador é desapegado, generoso, e que se tivesse um amigável substituto e em mar de rosas não faria questão de mais quatro intensos anos à frente do executivo.

Mas há quem defenda que faria, sim. Outra opinião de quem também é próximo – e entende dos passos de Gladson – fala sobre uma possível ida de Gladson à reeleição.

“Ton, se o Rocha não tivesse brigado com o Gladson, seria agora em 2022 o candidato ‘natural’ ao Senado. Poucos daquela coligação que elegeu Gladson se atreveriam a enfrentá-lo. Seria uma candidatura automática! Rocha perdeu a oportunidade de ser senador quando decidiu enfrentar Cameli”.

Como a realidade é outra, Gladson é pré-candidato à reeleição e deve concorrer com a irmã de seu vice, deputada federal Mara Rocha. Além de Mara, Gladson disputa preferência com o ex-companheiro de palanque Sérgio Petecão, o ex-companheiro de chapa em 2020 Jenilson Leite, David Hall, Nilson Euclides, Robson Aguiar, Jorge Moura, além da possibilidade de encarar Jorge Viana – porque não? Se o petista não descarta, não sou eu que o farei.

Alan Rick e Manoel Maia

Uma boa dupla que merece holofotes chama-se Manoel Maia e Alan Rick, ambos do União Brasil. O prefeito de Capixaba tem feito o dever de casa e o município encontra-se um verdadeiro brinco. Um de seus maiores aliados é o deputado Alan Rick, que destina para aquele município emendas que tornam possível o trabalho do bom prefeito.

Alan Rick e Manoel Maia²

Alan Rick: “Tenho atendido a todos os prefeitos, independente de aliança político-partidária porque acredito que precisamos trabalhar pelo povo e para o povo. Em Capixaba, as necessidades trazidas pelo amigo prefeito Manoel Maia foram nas áreas de infraestrutura urbana, educação, saúde e apoio ao produtor rural”.

Alan Rick e Manoel Maia³

“Destinei recursos para construção da creche do bairro Conquista, para aquisição de equipamentos e insumos para a saúde, para reforma e ampliação da UBS Raimundo Lustosa, para pavimentação e calçamento de ruas e para a compra de veículos para a assistência ao produtor. Só ai já foram mais de R$ 6 milhões. E para 2022, já estão destinados mais R$ 1,6 milhão. Recurso direcionado à aquisição de veículos para a saúde e a requalificação de vias urbanas”.

Capixaba

Basta uma rápida pesquisa nos sites para ver as melhores notícias vindas daquele município, que fez aniversário na última semana. Como jornalista, é bom destacar boas práticas – e que podem servir de exemplo.

Machismo

Marina acusou Lula de machismo em suas falas. Lula disse que, às vezes, ela demonstra momentos de raiva. “Ele falariam assim com um homem?”, disparou a acreana. E completou: “Eu tenho propostas”.

Oito

Até este exato momento, oito nomes estão propensos a disputar o Senado. São eles: Jorge Viana (PT); Vanda Milani (PROS); Alan Rick (União Brasil); Jéssica Sales (MDB); Mailza Gomes (PP); Márcia Bittar (PL); Sanderson Moura (PSOL) e Fernando Zamora (PRTB).

Oito²

Coincidentemente, o mesmo número de propensos ao Governo. Nomes acima. Todos os oito, nos dois cenários, concorrem a apenas uma cadeira.

Jenilson Leite

De volta ao Acre, Jenilson ainda não se pronunciou – pelo menos até o fechamento desta nota – sobre as respostas que pede um ansioso Petecão.

Jenilson Leite²

Da semana passada para cá, muita coisa mudou. Em entrevista, Jorge acusou disputa ao Senado e isso, de certa forma, beneficia o psbista. Digo de ‘certa forma’ porque, até aqui, o PT demonstrou que o bom deputado não terá vida fácil e que o partido pode lançar um nome a qualquer momento, a depender da imagem de Gladson.

Jenilson Leite³

Especulações petistas à parte, Jenilson é um dos nomes realmente bons dessas eleições e que nos dão aquela sensação de que as coisas realmente podem mudar. Ele transmite paz. Tomara que sua saga rumo à viabilização para o Palácio seja bem sucedida. O eleitor ganha uma opção qualificada.

N. Lima

Após aqui denunciado o caso dos vereadores de Rio Branco que abandonaram a sessão para não voltar às sessões de quarta-feira, o presidente da Casa N. Lima usou de seu cargo para determinar que, sim, elas voltam. Prego batido e ponta virada.

N. Lima²

Senti vergonha alheia vendo os vídeos que circulam nas redes. Não sei a opinião geral, mas na minha particular opinião, N. Lima ganhou generosos pontos com a ação. Parabéns, vereador.