Bolsonaro aprova mega desconto nas picapes; confira

O governo federal publicou um decreto, na última sexta-feira (29), ampliando a redução na alíquota do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) de 25% para 35%. O decreto, que passou a valer a partir do início deste mês, beneficia uma série de produtos industrializados, em especial as picapes!

Desta vez, a medida vale apenas para os chamados comerciais leves, utilitários com até 5 toneladas de PBT (Peso Bruto Total). Isso significa que picapes, furgões e vans podem ter seus preços reduzidos em maio. Para consumidores comuns, a medida será sentida especialmente nas picapes. Diante disso, como dissemos, a redução vai afetar picapes como Fiat Strada, Toro e Fiorino, Chevrolet S10, Ford Ranger e Maverick, Mitusbishi L200 Triton e Toyota Hilux.

Para esses veículos, a alíquota cai de 6,5% para 5,2% com o decreto 11.055/22. Anteriormente, o decreto 10.979 já havia reduzido esse percentual de 8% para 6,5%. Vale lembrar que esse percentual incide sobre o faturamento do veículo, sem levar em conta o preço final com a margem das concessionárias.

Ford reduz preços de Maverick e Ranger

Seguindo o Decreto 11.055, publicado no Diário Oficial da União em 29 de abril de 2022, a Ford reduziu os preços dos modelos Ranger, Maverick e Transit Furgão devido à redução do IPI para veículos de transporte de mercadorias.

No Decreto, estão incluídas também as picapes. Aplicando 100% da redução do IPI nos preços dos três modelos, a Ford obteve corte médio de 0,8% nos preços de tabela.

Com isso, a Ford Ranger Black caiu de R$ 220.490 para R$ 218.730, redução de R$ 1.760. No caso da Ranger Storm, o valor baixou de R$ 255.090 para R$ 253.050, corte de R$ 2.040. A Ford também cortou o preço da Transit Furgão, baixando de R$ 239.900 para R$ 237.980, diminuição de R$ 1.920. Por fim, a Maverick foi de R$ 235.190 para R$ 233.310, redução de R$ 1.880.

“APLICAMOS INTEGRALMENTE A REDUÇÃO DO IMPOSTO NOS MODELOS QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NO NOVO DECRETO”.

Jefferson Silva, gerente de Marketing de Varejo da Ford

Silva completa: “E, valorizando a transparência com o consumidor, anunciamos também que resolvemos postergar o aumento de preço da Ranger que estava previsto para o começo de maio, devido à inflação de custos da indústria. Portanto, é uma excelente oportunidade de compra da Ranger”.

Fiat reduz preços da Strada e Toro

A Fiat aplicou o desconto do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em toda a sua linha de automóveis. Os descontos variam entre R$ 827 e R$ 4.496, dependendo do modelo.

Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Fire MT – R$ 89.298 (antes era R$ 90.990)

Fiat Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Firefly MT – R$ 95.089 (antes era R$ 96.990)

Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Firefly MT – R$ 100.939 (antes era R$ 102.990)

Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly MT – R$ 103.634 (antes era R$ 105.990)

Fiat Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly CVT – R$ 109.501 (antes era R$ 111.990)

Fiat Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Firefly AT – R$ 114.514 (antes era R$ 116.990)

Fiat Toro Endurance 1.3 Turbo Flex AT6 2022 – R$ 135.019 (antes era R$ 137.990)

Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo Flex AT6 – R$ 146.005 (antes era R$ 149.190)

Fiat Toro Volcano 1.3 Turbo Flex AT6 – R$ 159.764 (antes era R$ 163.290)

Fiat Toro Endurance 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 166.490 (antes era R$ 172.490)

Fiat Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 179.844 (antes era R$ 183.690)

Fiat Toro Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 191.790 (antes era R$ 197.790)

Fiat Toro Ranch 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 200.894 (antes era R$ 205.390)

Fiat Toro Ultra 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 203.012 (antes era R$ 207.390)

A redução nos preços será de 2,59% em comparação com janeiro e 1,23% em relação a abril. Assim, o que se espera é que as marcas de automóveis reduzam em média esse percentual, mas a consultoria pondera, já que essa redução de pouco mais de 1,2% só se dará se o fabricante aplicar 100% da redução.

Também é importante considerar outras variações que podem influenciar na decisão dos fabricantes de aplicar ou não a redução ao preço vigente. A crise de semicondutores é uma delas, visto que atinge duramente o setor automotivo, elevando os custos de operação e também de aquisição de insumos e componentes.

Governo no caminho certo

A redução do IPI que havia sido dada anteriormente, foi ampliada para 35% do percentual vigente antes da primeira redução. Somando a nova redução, o governo federal apresenta renúncia fiscal de R$ 15,2 bilhões em 2022, R$ 27,3 bilhões em 2023 e R$ 29,3 bilhões em 2024.

Diante dessas medidas, muito à o que ser feito sobre a carga tributária do país. Entretanto, é preciso ressaltar que o Governo Federal, juntamente com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, vem exercendo um excelente trabalho neste aspecto.

Com ênfase em baratear o custo do transporte, a nova redução do IPI incentiva a renovação da frota com a compra de veículos novos, mas ainda assim a diferença no preço final ainda é baixa. De qualquer forma, o corte já é um alento.