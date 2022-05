Bolsonaro quer satélites de Musk na Amazônia, mas Brasil já monitora

O anúncio sem detalhes de que o bilionário Elon Musk pretende usar sua rede de satélites Starlink para conectar 19 mil escolas em áreas rurais e monitorar a Amazônia foi recebido com ressalvas por especialistas que acompanham o enfrentamento do desmatamento no Brasil.

O Brasil já tem dados suficientes para direcionar sua fiscalização contra o desmate e a oferta de “conectividade” (leia mais abaixo) feita por Musk não tem impacto direto no rastreamento da devastação, segundo os analistas.

Atualmente, o desmatamento é monitorado por ao menos três sistemas com dinâmicas que se completam:

Sistema de alertas de desmatamento oficial do governo, o Deter-B, do Inpe , de monitoramento diário, e o sistema Prodes, de periodicidade anual (veja detalhes abaixo)

(veja detalhes abaixo) Sistema SAD, do Imazon, que faz monitoramento de um período de 30 dias (veja detalhes abaixo)

(veja detalhes abaixo) Sistema do MapBiomas, que faz monitoramento anual de cobertura e uso do solo (veja detalhes abaixo)

“(Os equipamentos de Musk) são satélites de comunicação. (…) Não são satélites óticos, eles não conseguem enxergar coisas na superfície, no território, o que é usado para fazer monitoramento do desmatamento”, explica Tasso Azevedo, coordenador do Mapbiomas e especialista em monitoramento ambiental.

“Não é por falta de achar desmatamento e de monitorar que a gente não tem fiscalização e controle do desmatamento. Pelo contrário, o que falta é essa parte da fiscalização e do controle”, afirma.

Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, rede de mais 70 organizações da sociedade civil, diz que o Inpe é “uma referência de monitoramento de florestas tropicais no mundo” e também tem a “tecnologia mais avançada para fazer isso”.

“Monitoramento a gente tem e é de qualidade. O que a gente não tem é governo. Não adianta a gente ter a informação e não ter quem haja, tome ações em cima da informação”, afirma Astrini.