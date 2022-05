Bombeiros retomam buscas por criança de 10 anos que sumiu nas águas do Iaco

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira retomaram na manhã desta segunda-feira (30), as buscas a um menino de apenas 10 anos de idade que desapareceu nas águas do rio Iaco. Todas as técnicas necessárias estão sendo empregadas, dentre as quais os mergulhos e varredura. Até agora, entretanto, o corpo da criança não foi encontrado.

REVEJA | Menino de 10 anos de idade desaparece nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira

De acordo com informações, na data de ontem ele se encontrava no rio, nas proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho quando foi tragado pelas águas e não teve forças para sair para a margem. As buscas começaram ainda no domingo (29).

O clima é de total consternação entre familiares e amigos da vítima.