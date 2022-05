Menino de 10 anos de idade desaparece nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira

Um menino de apenas 10 anos de idade oriundo da região do Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, está sumido nas águas do Rio Iaco desde o final da manhã deste domingo (29). Segundo informações, o mesmo se encontrava na beira do rio, proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho, quando teria escorregado e foi parar dentro do rio.

Após confirmado o desaparecimento, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados e estão trabalhando nas buscas, porém, até agora não foi encontrado nenhum vestígio.

Nessa época do ano, o nível das águas do Rio Iaco está baixo, em torno de 4 metros, mesmo assim, ainda há esse tipo de situação. Familiares da vítima estão em situação de desespero.