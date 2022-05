‘Brasil da Esperança’: Federação entre PT, PCdoB e PV é aprovada no TSE e partidos vão se reunir em junho no Acre

Aprovada

Foi aprovado na última terça (24), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade, o pedido de registro da federação formada por PT, PCdoB e PV. Em conversas desde o ano passado, os partidos já haviam oficializado a união. O que ocorreu agora foi o último passo da parte burocrática, o reconhecimento pelo TSE. A partir de agora, as três siglas passam a funcionar como se fossem um único partido por um período de quatro anos.

Pioneiros

A federação entre PT, PCdoB e PV é a primeira a ser aprovada pelo TSE. Os três partidos foram os primeiros a formalizarem o pedido de federação partidária, no dia 23 de abril. Mas o pioneirismo desse bloco vem lá de trás, eles também foram os primeiros a discutirem uma união e a demonstrarem interesse público pelo novo formato.

Prazo

O registro das demais federações partidárias devem ser validadas pela Justiça Eleitoral até o dia 31 de maio deste ano. Nos próximos dias, o Tribunal deve aprovar também as federações entre Psol e Rede Sustentabilidade e outra entre PSDB e Cidadania.

Brasil de Esperança

O nome escolhido para a federação foi Brasil da Esperança (FE Brasil). De acordo com os documentos apresentados pelo trio de partidos ao TSE, será premissa da federação: “consolidar um Estado social assentado nos pilares da democracia, do desenvolvimento, da sustentabilidade ambiental, da soberania nacional, do combate às desigualdades, da ampliação e da retomada dos direitos da classe trabalhadora e da promoção do conjunto dos direitos da cidadania do povo brasileiro”.

Por aqui

Oficializada a união dos partidos, chegou a hora de desenhar a rota eleitoral que a federação vai seguir. Se nacionalmente os três partidos já estão afinados e em ritmo avançado de encontros e decisões, não se pode dizer o mesmo no Acre.

Só em junho

De acordo com o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), os três partidos só devem se reunir em junho para discutir as eleições. “O primeiro passo será reunir a federação no Acre, com todos os seus integrantes. Uma necessidade imperiosa. No plano nacional já houve as primeiras reuniões de trabalho, tratativas de como superar desafios em cada região do país e estabelecimento de uma agenda comum. Certamente replicaremos aqui a partir do início do mês de junho. Temos muito a fazer, a construir”, contou à coluna.

Lançamento

Pré-candidato a deputado estadual pela FE Brasil e pelo PT, Cesário Braga vai fazer o lançamento oficial da sua pré-candidatura no próximo dia 2 de junho, com início previsto para às 17h, na sede do PT, em Rio Branco. À coluna, Braga disse que o evento contará com a presença do ex-senador Jorge Viana (PT) e dos “companheiros” de partido.

Interior

“Estarão no lançamento os meus companheiros que estão comigo nessa caminhada, os de Rio Branco. Mas estamos com uma inserção muito forte no interior”, disse à coluna. Chego a arriscar dizer que será do interior a maioria dos votos de Cesário. O homem tá andando mais que muito pré-candidato ao Governo e Senado. Haja chão e haja solado de sapato.

Ringue

A Assembleia Legislativa do Acre quase se transformou em um ringue nesta quarta. Um bate-boca entre o deputado Gehlen Diniz (PP) e o prefeito de Sena Madureia, Mazinho Serafim (UB), por pouco não foi para as vias de fato. Mazinho teve que ser contido por seguranças da Casa. Sobraram xingamentos e ameaças.

UTI

A situação foi tão feia e tão grave que pouco tempo depois o prefeito teve um infarto e foi socorrido às pressas para o Pronto-Socorro. De lá, foi transferido para o Hospital Santa Juliana, onde precisou passar por uma cirurgia e foi encaminhado para a UTI. Desejo melhoras e um breve reestabelecimento da saúde.