Cantora Lexa faz desabafo sobre a vida pessoal e surpreende a web

A cantora Lexa resolveu fazer um desabafo sobre sua vida pessoal no Twitter e recebeu muito apoio dos fãs. Então, para ficar por dentro dessa história, continue aqui conosco no Diário Prime.

A dona de hits muito famosos e casada com o, também cantor, MC Guimé, Lexa sempre foi muito reservada e quase não fala sobre sua vida pessoal. Porém, nesta madrugada de segunda-feira (2), ela surpreendeu alguns fãs, quando abriu o coração e resolveu dizer o seguinte:

“Eu queria dividir mais a minha vida com vocês, mas tenho medo de adoecer…por isso que posto pouco meu relacionamento, minha vida mesmo…mostro pouco, adoraria dividir mais, mas sinto que o melhor é ficar mais na minha”.

Respostas dos fãs depois da revelação da cantora

Além disso, muitos seguidores de Lexa resolveram deixar mensagens de apoio para a cantora. Um fã disse: “É até melhor sabia? Tem muita gente negativa nas redes sociais.. e tem certas coisas que é melhor deixar em off mesmo”.

Então, outro também falou: “Se vc compartilhar algo, pq simplesmente está a fim de mostrar, quando nao quiser (ou não puder fazer isso) as pessoas vão te cobrar e tirar tua paz, criando mil teorias bizarras, como acontece com algumas pessoas q eu sigo. Então vc está certa, melhor mesmo deixar no off”.

Por fim, um fã disse: “Melhor coisa @LexaOficial, vc se reservando mais…. A internet nos deixam doente, pra baixo!!! Muitos não ficam felizes com suas conquistas, sua felicidade e a inveja é a pior coisa do mundo.”

Carreira musical da Lexa

Antes de mais nada, Lexa é uma cantora com muitos fãs pelo Brasil. Muito talentosa e dona de hits que bombaram no país inteiro. Por outro lado, sua vida íntima nunca foi alvo de muitos comentários e ela pouco se expõe nas redes sociais.

Entretanto, a última vez que o casal de cantores fez aparições na TV juntos, foi durante o “Masked Singer’, competição da Rede Globo, onde artistas mascarados se apresentavam em números musicais. Além disso, Lexa e Guimé chegaram até a semifinal do programa.