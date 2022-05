Carnavassis inicia nesta sexta-feira em Assis Brasil com atrações variadas; confira

Inicia nesta sexta-feira (13) e finaliza no domingo (15) o Carnavassis 2022, o carnaval fora de época que faz parte da programação de aniversário de 46 anos do município de Assis Brasil, no interior do Acre.

A data oficial de comemoração é 14 de maio – quando será o segundo dia de festa.

O evento conta com shows diversos de artistas conhecidos em todo o Estado. A animação fica por conta dos cantores Sandra Melo, Edu Safadão e Luan Lima e das banda Levada do Gueto e Arregaça-aê, além de outras atrações.