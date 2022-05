Ciro Gomes revela que tem acreano na família e declara que estado “merece apoio que não tem tido”

O deputado estadual Luís Tchê (PDT) está em Brasília, lá ele encontrou o colega de partido e pré-candidato à presidência do Brasil, Ciro Gomes (PDT), onde falou da sua relação com o Acre, dizendo que seu avô e tio começaram a vida aqui no Estado. O pedetista disse também que conhece bem a maioria dos municípios.

“Estou aqui com meu companheiro, meu amigo Tchê e quero mandar um abraço para vocês. Vocês sabem que todo cearense que conhece a história, ama o Acre com profundidade. Meu avô, José Euclides, começou a vida na virada do século trabalhando no Acre, e meu tio que foi deputado no Ceará há muitos anos, casou com uma acreana, minha tia Vira. E eu, Ciro Gomes, estou com saudade, conheço bem 18 dos 22 municípios que o Acre tem. E quero caminhar nesse lugar de novo, sinto ali vibrar um Brasil que merece apoio que não tem tido”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Luis Tchê (@joseluistche)

A agenda de Tchê em Brasília inclui o evento do PDT em homenagem ao centenário do político e fundador do partido, Leonel Brizola. “Discutimos sobre o futuro do Brasil e com a REBELDIA que Brizola nos ensinou e cheio de ESPERANÇA por um Brasil melhor, seguimos firmes em busca do nosso objetivo”, destacou o deputado.