Coluna da Kelly traz cliques do casamento dos acreanos Calina e Bruno em Fortaleza; confira!

ELANCE MATRIMONIAL CALINA E BRUNO

Os acreanos Calina Brito e Bruno Brito funcionários do SESI, SENAI de Cruzeiro do Sul e empresários, proprietários do barzinho mais badalado de cruzeiro do Sul, disseram sim em uma linda e emocionante cerimonia na praia de Cumbuco no dia 26 de abril.

Ao pais dos noivos Ermelindo, Nazaré, Rosa e Carlos eram só felicidades com o momento de união dos filhos.

Os Padrinhos e madrinhas dos noivos: Rafael, Neto, Aurea, Marcelo, Eliana, Everaudo, Eliomara, Marcos, Agda, Elvio, Sonia, Neverton, Fernanda, Ana Júlia.

O cerimonial ficou por conta da Fernanda Santos, fotos e filmagens, Espaço Flash, decoração, Evidence Decorações e Ipê Coloridos Decoração, buffet, Fina Cozinha Salgadeira, Aline Lira, bolos e doces, Decorados Mary.

NIVER VINICIUS

Badaladíssimo o aniversário de Marcus Vinicius na última quinta-feira no Fricarnes Steakhouse . Confira quem circulou por lá pelas lentes de James Pequeno.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a bela doutora Ana Carolina Almeida aproveitando férias para recarregar as energias nas belas praias do nordeste.

AULÃO CT PITIBULL

O Centro de Treinamento Pitibull realizou no sábado (30) o aulão beneficente no Lago do Amor e foi um verdadeiro sucesso! Parabéns ao Mestre Adgeferson Diniz sempre pelo trabalho social, ajudando quem mais precisa através das artes maciais.

REGISTRO

A coluna registra as férias da família Lilian Cavalcante, Ruy Cavalcante e Débora Oliveira. Na foto a família em um dos principais pontos turísticos da Praia do Forte – BA, o Castelo Garcia D’avila.

NIVER NILCY

Quem trocou de idade no dia 26 de abril foi a assistente social Nilcy Vilaço, competentíssima Gerente Administrativa do Unacon. A coluna registra e deseja os parabéns!

SAMAÚMA YOGA SHALA

O Samaúma Yoga Shala está com uma diversidade de horários que cabe na rotina de qualquer pessoa: pela manhã, segunda e sexta, 6 horas. Terça e quinta tem Kundalini Yoga às 8h e 8h30. No sábado, tem yoga 9h30 e tecido acrobático, 11 horas.

Mas se você prefere no fim da tarde, há turmas às 17 horas, de Hatha – yoga (terça e quinta) e de Kundalini Yoga (segunda e quarta). Tem também meditação, segunda e quinta, 18h40. Na sexta, as turmas são de Vinyasa Yoga, 16 horas, e Yoga 50 + às 17h30, para quem tem mais de 50 e quer uma prática mais moderada. E tercido acrobático durante a semana as 15h , terça e quinta.

É possível fazer plano mensal e se optar pelo trimestral ou semestral as mensalidades ficam mais em conta, no cartão de crédito.

NIVER ANA CLARA

Ana Clara Fonseca recebeu amigos e familiares no dia 23 de abril em seu Haras Asa Branca para comemorar a chegada da maior idade, o tão esperado 18 anos. Parabéns.

TRE-AC atende mil pessoas em ação no Via Verde Shopping

O Tribunal Eleitoral do Acre (TRE-AC) esteve com a campanha “Rolê das Eleições” aberta durante cinco fins de semana no Espaço Cultural do Via Verde Shopping. Durante os dias de campanha, mil pessoas foram atendidas e puderam tirar a 1ª via do Título de Eleitor, alterar dados, transferir o documento para o Acre, regularizar a situação eleitoral, solicitar a 2ª via e esclarecer dúvidas.

O plantão de atendimento foi uma opção para os eleitores resolverem as pendências com a Justiça Eleitoral antes do dia 4 de maio, último dia para regularizar a situação do título eleitoral e solicitar a primeira via do documento.

VEM AÍ…

Vem aí um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!