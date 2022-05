Com 36 golpes de faca, indígena é assassinado por cinco pessoas no interior do Acre

O indígena da tribo Kaxinawa, João Barbosa Marcelino, de 25 anos, foi morto com 36 golpes de faca na madrugada de sábado (7), no município do Jordão, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, cinco pessoas assassinaram a vítima. Entre os bandidos que participaram do crime, foram presos: o líder de uma facção criminosa, identificado como Fernando Lima Pereira, 18 anos, vulgo “Poti”, os jovens Idson Leão, 19 anos, Francisco Ferreira, 21, e um adolescente identificado pelas iniciais J. L, 15 anos.

Um testemunha do crime foi até o único Batalhão de Polícia Militar da cidade e comunicou o fato as autoridades. Após a denúncia, foi feita uma força tarefa entre as polícias Civil e Militar para realizar as prisões.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e atestou morte a João Kaxinawa.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de João foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, para os exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e uma guarnição fez ronda na região e conseguiram prender quatro dos criminosos foram presos. Outro envolvido, identificado como Arnaldo Silva Leão, continua foragido.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Jordão.